Александр Кокорин: Разговор с Ротенбергом был, но не об аренде

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин объяснил свое нежелание переходить в ФК «Сочи». В эфире программы «Фетисов» на телеканале «Звезда» форвард заявил, что так сложились обстоятельства.

«Если бы всё это было по-другому, то могло бы… быть по-другому. Я возвращался в «Зенит», и у меня были свои амбиции и планы. Я так понимаю, что президент «Зенита» (Александр Медведев. – Прим. ред.) передавал информацию. Он меня услышал. Я улетел в отпуск между сборами и там уже прочитал, что на второй сбор поеду с «Зенитом-2». Больше разговоров не было», – заявил Кокорин.







По словам Александра, прежде чем принимать решение о своей дальнейшей судьбе, он хочет услышать позицию «Зенита».

«У меня была возможна аренда, и кому-то что-то доказывать, выступать за другой клуб стоило только после того, как в «Зените» мне скажут – я им не нужен. Сейчас – хоп! – и сказали: ты едешь на второй сбор. Поэтому, как только «Зенит» выполнит свою старую позицию, тогда я буду принимать решение», – сказал нападающий «Зенита».





Также Кокорин признал, что разговор с владельцем ФК «Сочи» Борисом Ротенбергом был, но речь шла о чем-то другом.

«Я так скажу, у меня был с ним разговор. Но это уже было без этого дела. Там другая ситуация, о которой я пока не хочу говорить», – подчеркнул Кокорин.

Напомним, ранее 29 января стало известно о том, что Александр Кокорин не полетел с основной командой на вторые предсезонные сборы в Испанию. До этого сам игрок заявил, что, скорее всего, его на них не пригласят, но категорически отверг https://www.fontanka.ru/2020/01/28/105/ возможность ухода в аренду в сочинский клуб.

Стартом для скандальной ситуации стало сообщение футбольного клуба «Сочи» о переходе Кокорина в клуб на правах аренды до конца чемпионата РПЛ 2019/2020 годов. При этом ФК «Зенит» долго не подтверждал эту информацию, пока генеральный директор Александр Медведев не заявил о наличии договоренности между двумя клубами.

Читайте мнение об этой ситуации главы отдела спорта «Фонтанки» Федора Погорелова.



