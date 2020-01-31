Укрощение строптивого. Гость Петербурга не выжил после встречи с охранником и дубинкой

Сотрудник охранного предприятия задержан после того, как в туалете петербургского вокзала нашли погибшего. Под полиграф чоповец признался, что дубинкой воспитывал в госте города культурного человека.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР 31 января, причастного к гибели мужчины на Ладожском вокзале искали три месяца. На погибшего в туалете наткнулись ещё в конце октября, насильственный характер смерти выдали побои. Установлено, что жителя другого региона били не на вокзале, а несколькими днями ранее. В Петербурге тот гостил, обосновался в хостеле. Там же сотрудники транспортной полиции и следователи отыскали разгадку. Камера видеонаблюдения показала охранника, прибывшего по сигналу тревожной кнопки для усмирения постояльца. Мужчина был пьян, освобождать помещение отказывался.

28 января охранника задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть потерпевшего (статья 111 УК). По данным «Фонтанки», он работает в фирме «Стайер» и для силовиков не совсем чужой – ранее он трудился полицейским-водителем в одном из подразделений УМВД по Центральному району.

«В ходе допроса он дал признательные показания и сообщил, что нанес потерпевшему не менее двух ударов в область жизненно важных органов имеющимся при себе специальным средством – палкой резиновой. Признательные показания подтверждены психофизиологическим исследованием с использованием полиграфа», – уточнили в транспортном СК.





Обвинение охраннику предъявлено, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о мере пресечения.