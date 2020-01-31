МИД Болгарии осудил осквернение памятника «Алёша» в Пловдиве

МИД Болгарии осуждает осквернение памятника воину-освободителю «Алёша» в Пловдиве и считает его неприемлемым, заявило внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы ожидаем, что правоохранительные органы установят и привлекут виновных к ответственности. Принципиальная позиция МИД – осуждать издевательство над памятниками, которое не соответствует демократическим ценностям нашей страны», – указано в сообщении.

Неизвестные злоумышленники осквернили в ночь на четверг памятник советскому воину-освободителю в Пловдиве, который также известен под названием «Алёша». Основание монумента было залито красной краской, на нем было написано «Мы не забыли» и «Не простим».

Местные власти сразу же стали приводить монумент в порядок.



