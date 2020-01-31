«Алмаз – Антей» представит средства ПВО на выставке «DEFEXPO INDIA – 2020»

«Алмаз – Антей» примет участие в Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений «DEFEXPO INDIA – 2020», которая пройдет с 5 по 8 февраля 2020 года в городе Лакхнау, штат Уттар Прадеш (Республика Индия).

На мероприятии будет продемонстрирован научно-технический и производственный потенциал концерна в области разработки, изготовления, обслуживания, продления сроков эксплуатации, а также модернизации и утилизации выпускаемой продукции. Свои разработки представят шесть дочерних обществ концерна.

В рамках «DEFEXPO INDIA – 2020» концерн впервые в Республике Индия представит модели боевых средств ЗРК «Викинг» в масштабе 1:3.

Особое внимание на форуме будет уделено предоставлению потенциальным заказчикам информации и материалов по восстановительному ремонту техники с заменой элементной базы, а также модернизации средств ЗРК Оса-АКМ» и ЗПРК «Тунгуска».

«Наше участие в этом мероприятии направлено на укрепление имиджа концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции, на расширение круга потенциальных заказчиков среди стран АТР», – заявил заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

В виде макетов, моделей, видеоматериалов, буклетов и постеров будет продемонстрирована следующая продукция:

зенитные ракетные системы и комплексы (ЗРС/ЗРК) наземного и морского базирования, включая С-400 «Триумф», С-300ВМ «Антей-2500», «Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ», «Риф-М», «Штиль-1» и зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»;

ракеты из состава интегрированных ракетных систем Club-S и Club-N;

радиолокационные станции контроля воздушного пространства.

Представители концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с представителями государственных и деловых структур Республики Индия, а также других стран.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"