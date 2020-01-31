Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: +0
$ 63.04р
69.42р
11:48 31.01.2020
Расширенный поиск
Срочно

В Петербурге демонтируют СКК. Трансляция в режиме онлайн

Строительство
Публикуется на правах рекламы
31.01.2020 10:43
Печать

В ЖК «Дом у Каретного» от СК «Инвестторг» паркинг по сниженной цене

В ЖК «Дом у Каретного» от СК «Инвестторг» паркинг по сниженной цене

ЗАО "Инвестторг"

С 31 января 2020 года и до 29 февраля 2020 года приобрести паркинг в ЖК "Дом у Каретного" можно по сниженной цене.

Только 7 машиномест от строительной компании «Инвестторг» в доме бизнес-класса "Дом у Каретного" во Фрунзенском районе по акционной цене – от 750 000 руб.

Напомним, строительство ЖК «Дом у Каретного» будет завершено во II квартале 2020 года.

По приобретению паркинга на специальных условиях можно всю информацию уточнить у менеджеров отдела продаж: http://www.investtorg.ru

Жилой комплекс «Дом у Каретного» – это десятиэтажный высокотехнологичный проект, строительство которого ГК «Инвестторг» реализует на Днепропетровской улице, во Фрунзенском районе Петербурга.  Всего проектом предусмотрена 301 квартира, закрытая территория двора, а первый этаж здания выделен под помещения коммерческого назначения. Для удобства новоселов имеется подземный отапливаемый паркинг, рассчитанный на 95 машиномест. Сдача «Дома у Каретного» запланирована на 2 кв. 2020 года. 

ЖК «Дом у Каретного». ООО «Специализированный застройщик «Эй Би Групп», проектная декларация на сайте http://ukaretnogo.ru/

Справка о компании:

АО «Инвестторг» – это сплоченная команда профессионалов, надежный застройщик и грамотный девелопер. Компания идет в «ногу со временем» и отвечаем всем требованиям своих клиентов. К 2019 году сданы более 250 000 кв. м. В домах девелопера живут порядка 2500 семей. Большой опыт работы нашей компании на строительном рынке, выступающей в роли Заказчика, Застройщика и Инвестора, позволяют клиентам АО «Инвестторг» с уверенностью смотреть в будущее.

 

Разместить "Новость компании" онлайн
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      31.01.2020 11:35

      «Алмаз – Антей» представит средства ПВО на выставке «DEFEXPO INDIA – 2020»

      «Алмаз – Антей» примет участие в Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений «DEFEXPO INDIA – 2020», которая пройдет с 5 по 8 февраля 2020 года в городе Лакхнау, штат Уттар Прадеш (Республика Индия).
      ГК «Эталон»
      31.01.2020 11:32

      Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

      Банк «Возрождение» аккредитовал по ипотеке Квартал Che, который Группа «Эталон» реализует в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      Setl Group
      31.01.2020 11:08

      Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01

      30 января 2020 г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 9-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001Р-01 (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
      ЗАО "Инвестторг"
      31.01.2020 10:43

      В ЖК «Дом у Каретного» от СК «Инвестторг» паркинг по сниженной цене

      С 31 января 2020 года и до 29 февраля 2020 года приобрести паркинг в ЖК "Дом у Каретного" можно по сниженной цене.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      30.01.2020 18:00

      «Образцовые кварталы» – рекордсмены среди новостроек

      По результатам составленного порталом «Бюллетень недвижимости» рейтинга, малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы» компании «Терминал-Ресурс» стали лидером скорости. В перечень вошли 11 строительных компаний.
      АО «Альфа-Банк»
      30.01.2020 15:41

      А-Клуб признан лучшим банком для ежедневного обслуживания клиентов private banking

      А-Клуб получил премию Frank Private Banking Award 2019 в номинации «Лучший daily banking на рынке private banking в России».
      ГК «Полис Групп»
      30.01.2020 13:14

      Эксперты «Полис Групп»: спрос на малогабаритное жилье в Петербурге огромный

      Тенденция к сокращению площади жилья сегодня характерна для рынка недвижимости в России в целом. Несмотря на то, что многие критикуют малогабаритные квартиры за тесноту и отсутствие комфорта, спрос на них остается огромным. Об этом рассказала директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга.
      ПСК
      30.01.2020 11:48

      ГК «ПСК» увеличила ввод недвижимости на 280%

      В 2019 году ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию 77 691 кв. м жилой недвижимости и апартаментов. Это на 57 330 кв. м больше, чем в 2018 году. С такой динамикой ГК «ПСК» стала одним из лидеров рынка по динамике роста сданной в эксплуатацию недвижимости в Петербурге.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      30.01.2020 11:23

      Банк «Санкт-Петербург» реализовал уникальный сервис конверсионных операций в мобильном приложении

      Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис «Биржевой мост» в мобильном приложении: теперь прямо в мобильном телефоне в какой бы точке земного шара не находился клиент он сможет совершать операции по покупке или продаже валюты в режиме отложенной конверсии с обеспечительным взносом.
      pixabay.com
      30.01.2020 10:20

      19 февраля - круглый стол «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»

      Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»
      АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
      30.01.2020 10:02

      «Строительный трест» – официальный партнёр международного танцевального фестиваля

      Уже второй год подряд компания «Строительный трест» выступила официальным партнёром международного танцевального фестиваля Crystal Ball, который состоялся 25-26 января в Санкт-Петербурге.
      ГК «Балтийская коммерция»
      29.01.2020 18:10

      Старт продаж нового клубного дома «Октавия» на Петроградской стороне

      Группа компаний «Балтийская коммерция» с 1 февраля 2020 года выводит на рынок новый клубный дом премиум-класса «Октавия». Он строится на Петроградской стороне, рядом с Крестовским островом.