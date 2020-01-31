В ЖК «Дом у Каретного» от СК «Инвестторг» паркинг по сниженной цене

ЗАО "Инвестторг"

С 31 января 2020 года и до 29 февраля 2020 года приобрести паркинг в ЖК "Дом у Каретного" можно по сниженной цене.

Только 7 машиномест от строительной компании «Инвестторг» в доме бизнес-класса "Дом у Каретного" во Фрунзенском районе по акционной цене – от 750 000 руб.

Напомним, строительство ЖК «Дом у Каретного» будет завершено во II квартале 2020 года.

По приобретению паркинга на специальных условиях можно всю информацию уточнить у менеджеров отдела продаж: http://www.investtorg.ru



Жилой комплекс «Дом у Каретного» – это десятиэтажный высокотехнологичный проект, строительство которого ГК «Инвестторг» реализует на Днепропетровской улице, во Фрунзенском районе Петербурга. Всего проектом предусмотрена 301 квартира, закрытая территория двора, а первый этаж здания выделен под помещения коммерческого назначения. Для удобства новоселов имеется подземный отапливаемый паркинг, рассчитанный на 95 машиномест. Сдача «Дома у Каретного» запланирована на 2 кв. 2020 года.

ЖК «Дом у Каретного». ООО «Специализированный застройщик «Эй Би Групп», проектная декларация на сайте http://ukaretnogo.ru/

Справка о компании:

АО «Инвестторг» – это сплоченная команда профессионалов, надежный застройщик и грамотный девелопер. Компания идет в «ногу со временем» и отвечаем всем требованиям своих клиентов. К 2019 году сданы более 250 000 кв. м. В домах девелопера живут порядка 2500 семей. Большой опыт работы нашей компании на строительном рынке, выступающей в роли Заказчика, Застройщика и Инвестора, позволяют клиентам АО «Инвестторг» с уверенностью смотреть в будущее.