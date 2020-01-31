Китайские туристы увезены в больницу с трассы «Кола» – они попали в ДТП

Серьёзная авария произошла минувшим вечером на автодороге «Кола» в Мурманской области.

Как сообщает 31 января Северо-Западный РПСО в своём паблике «ВКонтакте», накануне в 22:17 сотрудников Мурманского АКАСЦ – филиала СЗРПСО МЧС России вызвали на место ДТП на 1411-м километре трассы Р-21. Там столкнулись легковая «Субару» и микроавтобус.

Пострадали три человека – туристы из Китая, ехавшие в легковом автомобиле. Спасатели передали их медикам скорой помощи.

Отметим, что Китай сейчас аннулирует туры в Россию и другие страны из-за коронавируса, последние путешественники из Поднебесной должны покинуть РФ в феврале. Ассоциация туроператоров России (АТОР) выразила озабоченность в связи с ограничениями, принятыми китайскими властями. Тем временем российский Россельхоз вводит ограничения на ввоз животных из Китая. Некоторые авиакомпании приостанавливают полёты в эту страну.







