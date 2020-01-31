В Петербурге ищут белый Lifan и прожигателей жизни, что потратили на покупки чужие три миллиона

В Петербурге разыскивают белый китайский кроссовер, на котором увезли почти 3 миллиона и телефон, при помощи которого были похищены чужие деньги.

По данным «Фонтанки», к утру 31 января полиция Северной столицы установила автомобиль, на котором ездили преступники, что украли в «Контакт баре» на улице Марата мобильный телефон. Сама «трубка» относительно недорогая — 20 тысяч рублей. Но вот списали при помощи гаджета 2,9 млн рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий была установлена автомашина "Лифан", на которой, предположительно, передвигались злоумышленники при списании денежных средств. Полицией приняты меры по розыску автотранспорта и задержанию передвигавшихся на ней предполагаемых злоумышленников», – заявили сегодня в пресс-службе главка.

По сведениям издания, новый белый Lifan X50 числится за московской компанией, оказывающей услуги такси.





А потерпевший — 29-летний местный житель, любитель путешествий и ночной клубной жизни. Беда с ним случилась ночью 2 января, его счет в банке «Тинькофф» опустошили, совершая покупки.