Каршеринговый «Рено» задержали в Петергофе, погоня попала на видео

Об очередной погоне за каршеринговым автомобилем сообщает 31 января отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своём паблике «ВКонтакте». Когда полицейские догнали автолюбителя, то поняли, почему он не хотел «знакомиться».

Сам инцидент произошёл 28 января около 23:30, но известно о нём стало сегодня, также обнародована видеозапись задержания. «Рено Каптюр» под управлением 28-летнего мужчины остановили у дома 14/11 по Константиновской улице в Петергофе. На записи видно цветографическую схему «Рено» – она соответствует цветографии сервиса «Яндекс.Драйв».

Водитель «Рено» был с признаками опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В ходе проверки сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчина уже привлекался к ответственности по статье 264.1 УК РФ (управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду или за отказ от медосвидетельствования). Срок его лишения закончился в марте 2019 года.





По факту нарушения возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, с задержанного взято обязательство о явке.

За последние дни каршеринговые автомобили несколько раз попадали на страницы «Фонтанки» в связи с погонями, серьёзными ДТП или отказом пользователей от медосвидетельствования. 28 января на Дальневосточном проспекте разбился каршеринговый «Фольксваген Поло», пострадали две девушки, по их словам, водитель сбежал. Девушка на каршеринге, влетевшая в снегоуборочную машину на Выборгской набережной 28 числа, отказалась от медосвидетельствования на состояние наркотического опьянения. 25 января в Кронштадте с погоней ловили машину «Делимобиля», водитель тоже не стал проходить медосвидетельствование. 21 января в центре города с погоней задержали 22-летнего парня, который катался на «Солярисе» по чужому аккаунту: ударил три машины, сбил девушку-пешехода и врезался в дерево (видео). 19 января на Ржевке за рулём «Рио» попался студент Российского государственного университета правосудия, не имевший прав. Угнанный ВMW «Делимобиля» нашли 14 января в Колпино. 20 января на Петроградской набережной за езду в пьяном виде задержали водителя Renault Captur каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв».



