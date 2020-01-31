На Васильевском острове с утра вырубают вязы. Всех снова смутил графиоз

Невидимая болезнь продолжает подтачивать петербургские деревья. Утром 31 января горожане заметили рабочих с пилами на углу 20-й линии Васильевского острова и набережной Лейтенанта Шмидта.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, красно-белой лентой в центре оградили несколько деревьев, а рабочие подготовили инструменты уже к девяти утра. На первый взгляд, ни на стволах, ни на ветках не видно признаков болезни.

По словам представителей комитета по благоустройству, работы плановые, а валить решено вязы, потому что они заражены графиозом. Сообщение горожан о том, что рядом с ограждённой территорией не видно объясняющего информационного щита, тут опровергли, сообщив: «Там всё есть».





Из-за графиоза – голландской болезни – в январе пострадали растения у Эрмитажа. Грибковое заболевание, из-за которого в ветках и стволах закупориваются сосуды, поразило несколько деревьев, один вяз пришлось срубить. Масштабная «зачистка» также проходила в Никольском и Александровском садах.

Против вырубки постоянно выступают горожане, потому что рабочие зачастую отказываются доказывать правомерность своих действий и не показывают порубочные билеты. В конце 2019 года на набережной канала Грибоедова петербуржцы провели собственную экспертизу и доказали, что тополя, которые собираются вырубать там, здоровы. Это не помогло, три дерева сразу спилили.