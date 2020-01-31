Семь петербургских фигуристов попали в состав сборной на чемпионат мира

Исполком федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав сборной команды на чемпионат мира. В Монреаль, где он пройдет с 18 по 22 марта, поедут семеро петербуржцев, трое — в основе.

Как сообщает РБК 31 января, в женском одиночном катании за российскую команду выступят победительница минувшего чемпионата Европы 16-летняя Алена Косторная, а также обладательницы серебряной и бронзовой медалей 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова. Представительница петербургской школы – Елизавета Туктамышева попала только в состав запасных вместе с Анастасией Гуляковой.

А вот список в мужском одиночном катании сборной возглавляет победитель европейского первенства 2020 года петербуржец Дмитрий Алиев. Читайте материал «Фонтанки» о феномене фигуриста. Также в состав попал серебряный призер чемпионата Артур Даниелян. В резерве команды — Александр Самарин и Макар Игнатов из Петербурга.

Среди спортивных пар в Канаде буду соревноваться чемпионы, обладатели серебряных и бронзовых наград чемпионата Европы, тренирующиеся в Петербурге, – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Страховать их будут запасные — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Санкт-Петербург), Алина Пепелева и Роман Плешков. В танцах на льду — победители европейского первенства Виктория Синицина и Никита Кацалапов, бронзовые призеры Александра Степанова и Иван Букин, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. В резерве — Анабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.







