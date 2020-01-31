Мошенницы с маленькими чёрными сумочками задержаны в Петербурге. «Соцработницы» выносили деньги из квартир пенсионеров

В Петербурге задержали этническую группировку: две родственницы несколько месяцев притворялись работницами социальных служб и обносили пенсионеров.

По данным «Фонтанки», 30 января против женщин, носящих одну фамилию, возбудили уголовное дело по факту кражи с причинением значительного вреда пострадавшим, выявлено несколько эпизодов. Промышлять напарницы начали в конце 2019 года: 16 декабря заговорили 89-летнего пенсионера и вынесли из квартиры на улице Науки, 28, 70 тысяч рублей. Вдохновлённые успехом, решили повторить и 26 декабря приехали на улицу Карпинского, 36. Постучались в дверь 94-летней петербурженки, и, пока одна «госслужащая» делилась новостями из мира социальной защиты, вторая забрала из верхнего ящика серванта 34 тысячи рублей.

Вероятно, 59-летняя аферистка и её 52-летняя помощница легко находили общий язык с уже немолодыми людьми и умели вывести на разговор: на проспект Науки, 28, вернулись ещё раз, уже 16 января 2020 года, и зашли в гости к соседу первого потерпевшего. Из хрущёвки вышли с 10 тысячами рублей.

Благодаря тому, что двое пенсионеров обратились в полицию, сотрудники увидели связь. Женщин нашли 30 января и с разницей в десять минут задержали обеих на проспекте Луначарского, 104, и на улице Дыбенко, 13. Дело о краже денег из дома третьей жертвы – 94-летней петербурженки – возбудили в тот же день. Описывая мошенниц, та вспомнила, что обе носили маленькие чёрные сумочки.





В конце 2019 года на проспекте Науки чудеса ловкости продемонстрировала коллега задержанных: пока пенсионерка помогала незнакомке со «сломанной» рукой найти затерявшиеся ключи, та забрала банковские карты и кошелёк.