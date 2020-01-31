СМИ: Украинский «Нафтогаз» получил в этом году больше за транзит российского газа на 2%

О том, что за транзит российского газа в Европу «Газпром» заплатит украинской компании как минимум на 2% больше, чем в 2019-м, сообщает РБК 31 января. При попытке «Газпрома» нарастить поставки сверх установленных договором, тариф может увеличиться до максимальных 45%.

«Контракт был заключен в конце 2019 года на пять лет (до 2025 года). По словам источников издания, близких к компаниям, в договоре эти условия сохранились. Собеседник в «Газпроме» отметил, что вместе с основным контрактом были заключены дополнительные соглашения, которые могут повлиять на итоговые условия транзита газа. При базовом объеме прокачки 225 млрд куб. м «Газпром» по условиям соглашения заплатит $7,2 млрд», – сообщает издание.







РБК со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому», сообщает, что по новому соглашению итоговый тариф на прокачку газа через Украину вырос, но снизились объемы.

В случае споров, они будут решаться в Международной торговой палате в Цюрихе (ранее споры рассматривались в Международном арбитражном суде Стокгольма), однако контракт регулируется шведским материальным правом.







