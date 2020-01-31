В Петербурге задержаны предполагаемые пироманы, расстроившие предпринимательницу на Васильевском острове

Почти два месяца потребовалось полиции, чтобы отыскать любителей огненных развлечений, на совести которых может быть уничтожение автомобиля на Васильевском острове. Ещё одного хулигана ищут.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 31 января, около одиннадцати утра накануне оперативники уголовного розыска навестили дом №13 по Взлётной улице, откуда забрали 35-летнего жильца в качестве подозреваемого по уголовному делу об умышленном уничтожении имущества.

На странице в соцсети он счастливый отец и увлечённый ремонтом мастер на все руки. Следователи полагают, что в ночь на 29 ноября в мужчине проснулся пироман, сдерживать его он не стал. Тогда камера на Канареечной улице показала троих, неспешно занимавшихся белым Subaru Forester.





Вторым, по версии следствия, был 35-летний житель проспекта Королёва, 48. Оперативники забрали его из дома немногим позже. Оба задержаны на двое суток.

Сгоревшая машина принадлежала 49-летней предпринимательнице. Её супруг в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что фамилии задержанных ему не знакомы.