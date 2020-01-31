Автомобилист на «пороге» ЗСД нашёл посреди дороги знак и въехал в него

Водитель легкового автомобиля не мог определиться, в каком ряду ехать по ЗСД, и в итоге «выбрал» ограждение.

Об утренней аварии на развязке ЗСД с набережной реки Екатерингофки сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На записи его регистратора видно, что легковушка, уронив опору дорожного знака, врезалась в сигнальные столбики, разделяющие полосы.

Видимо, серьёзных травм никто не получил.





Это ДТП продолжает серию ночных аварий с одним участником: два «Фольксвагена», частный и каршеринговый, врезались в столбы в разных районах Петербурга.



