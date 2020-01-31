В Евросоюзе готовы ввести единый разъем для зарядки мобильных телефонов

Еврокомиссия разработает закон, который обязал бы производителей мобильных телефонов в ЕС разработать единый стандарт для зарядки. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters, новые правила должны быть разработаны к июлю 2020 г.

«В настоящее время индустрия преимущественно использует три типа разъемов: microUSB, более современный USB-C, а также Lightning, используемый в устройствах Apple. Последние модели планшетов iPad Pro, представленные в 2018 г., используют разъем USB-C, однако телефоны и планшеты младших ценовых категорий продолжают использовать Lightning. Еврокомиссия утверждает, что единый стандарт зарядки нужен для сокращения электронных отходов, объемы которых в 2016 г. составили 16,6 кг на одного жителя страны – члена ЕС», – сообщает издание.







Это не первая попытка Евросоюза ввести единые стандарты: все началось в 2009 г., когда выяснилось, что на рынке сосуществуют более 30 стандартов. В том же году Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, который предписывал производителям использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 г.







