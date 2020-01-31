«Вояджер-2» починили с расстояния в 18 млрд километров

Специалисты NASA смогли вернуть к работе оборудование космического аппарата «Вояджер-2», которое было отключено несколько дней назад из-за сбоя. Об этом 31 января пишет «Медуза».

Аппарат 25 января не смог выполнить маневр для калибровки прибора, измеряющего магнитное поле. К этому моменту «Вояджер-2» отошел от Земли на 18,5 миллиарда километров. Дистанционная диагностика показала, что у него одновременно включились две системы, потребляющие много энергии. Чтобы избежать ее дефицита, защита «Вояджера» отключила все научные инструменты.



