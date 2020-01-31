На окраине Петербурга бородачи с ножом бегали за курьером Lite-Mobile. Тот пытался спасти золотистые айфоны

За курьером с золотистыми айфонами в руках бегали по Горелово двое бородачей. Они оказались проворнее, а, учитывая наличие ножа, и сильнее. Самые новые и дорогие гаджеты от Apple остались в их руках, а вместе с этим - и больше десятка смартфонов подешевле.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 40-летний курьер интернет-магазина Lite-Mobile набрал «02» около десяти вечера 30 января. Он сообщил, что полчаса назад привез клиенту на улицу Коммунаров, 70, заказанные телефоны — это были самые последние айфоны, выпущенные минувшей осенью, с наибольшим объемом памяти — золотистые iPhone 11 Pro Max 256 ГБ и 512ГБ. Вместе они стоят почти 200 тысяч рублей. Сотрудник службы доставки набрал по телефону покупателя и едва вышел к нему из «Лады Ларгус», как рядом притормозила «Ауди». Из машины выскочили два чернявых бородача и атаковали газовым баллончиком. Испугавшись, гражданин Узбекистана дал деру, прижимая дорогие смартфоны, но его догнали, повалили на землю и приставили к горлу нож. С товаром пришлось расстаться.

Опомнившись, курьер вернулся к рабочей «Ладе», и тут его ждал новый удар в виде разбитого стекла машины. Из салона пропал оставшийся товар — еще 11 телефонов разных марок.

Пострадавший уверен, что искать надо невысоких мужчин, что из числа кочующих народов. А вот за рулем «Ауди» сидел блондин.





Интернет-магазин подсчитывает потери, предварительно ущерб превысил 400 тысяч рублей.