В России опять упал «индекс счастья»

Лишь 42% россиян к концу 2019 года называли себя счастливыми. Об этом сообщает 31 января газета «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International

Показатель «индекса счастья» – стал худшим результатом с 2013 года. Он также ниже общемирового в два раза. Несчастными себя считают 18% россиян.

Опрос, как пишет издание, проводился в ноябре–декабре 2019 года в 46 странах мира:

«В России были опрошены 1500 человек. Всего же ответы дали 45 тысяч человек. По всему миру счастливыми себя назвали 59% респондентов, несчастными — 11%, остальные не смогли определиться с ответом. Мировой «индекс счастья» оказался на уровне 48 п.п.











«Индекс счастья» рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами».

Самыми счастливыми, по версии Gallup, в 2019 году считали себя жители Колумбии, Индонезии и Эквадора. «Индекс счастья» в России лишь раз превысил среднемировой – в 2017 году, когда достиг 50 п. п. Тогда счастливыми себя называли 55%, несчастными — 11%. В 2018 году исследование Gallup не проводилось.

«Коммерсант» напоминает, что по по подсчетам ВЦИОМ «индекс счастья» в РФ составил 64 пунктам. Чаще всего россияне чувствуют себя счастливыми из-за наличия семьи (29% опрошенных), из-за здоровья близких (22%), из-за хорошей работы (13%).



