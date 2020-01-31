Автобус «откусил» кусочек трамвая на Наличной

Пассажирам сразу двух видов общественного транспорта пришлось искать другой способ передвижения после ДТП на Наличной улице около Смоленки, то есть у станции метро «Приморская». Там утром 31 января столкнулись трамвай и троллейбус.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», ДТП произошло в 7:40. По предварительной информации, автобус при повороте налево не предоставил преимущество в движении вагону. Сейчас сотрудники ГИБДД оформляют происшествие. Трамваи стоят в сторону конечной станции «Улица Кораблестроителей», в сторону центра движение есть. Никто не пострадал.

На фотографиях очевидцев группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Мегаполис» видно, что у трамвая выломан кусок обшивки. Дорога усеяна осколками.







