Две керченские чиновницы в шубах, одарившие блокадниц «батонами» и цветами в упаковке с цитатами на немецком, подали в отставку

Отставкой закончилась для главы Керченского городского совета Маи Хужины и ее заместителя Ларисы Щербулы фотосессия в шубах в гостях у блокадниц. Последним вручили под вспышки пироги с мясом, похожие на батоны, в полиэтиленовых пакетах, медали и букеты. В телеграм-канале «Единой России» появилось фото заявлений по собственному желанию.

«Закономерный итог. «Единая Россия» добилась отставки двух чиновниц «в шубах», взорвавших сегодня паблик. Дамы написали заявления по собственному желанию. Справедливое решение. Хватит уже такого «хлеба» и таких «зрелищ»», — гласит подпись под фото.

События развивались в течение дня. 30 января Хужина отчиталась в соцсетях , что с коллегами в День снятия блокады Ленинграда 27 января поздравила местных блокадников, которых осталось 11 человек. Приложенные в качестве отчета фото возмутили соцсети. На них женщины в шубах предают блокадницам хлеб и медали. Пользователи подняли волну возмущения, которая докатилась в том числе и до главы Крыма, который заявил, что история дикая и выглядит как издевательство.







