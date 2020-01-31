Обнародованы новые штрафы за нарушения ПДД. Превышение на 20 км/ч станет в 6 раз дороже

Новые штрафы за нарушения ПДД планируется ввести с 1 января 2021 года. Они содержатся в проекте нового КоАП, разработанного по поручению экс-премьера Дмитрия Медведева. Минюст опубликовал проекты новых КоАП и процессуального КоАП, который вводится впервые, на regulation.gov.ru минувшим вечером.

Как пишет 31 января «Коммерсантъ», штрафы за превышение скорости запланированы в следующем размере:

на 20–40 км/ч – 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.);

на 40–60 км/ч – 4 тыс. руб. (сейчас 1–1,5 тыс. руб.);

более чем на 60 км/ч – 5 тыс. руб. или лишение прав на срок до шести месяцев (сейчас 2–5 тыс. руб. или лишение);

за повторное превышение скорости на 40–60 км/ч (или более чем на 60 км/ч) – 10 тыс. руб. или лишение прав на срок год.

За отказ от медицинского освидетельствования планируется штрафовать на 40 тыс. руб. (сейчас 30 тыс. руб.) и лишать прав на срок до трех лет (сейчас — до двух); за управление ТС в состоянии опьянения (или отказ от освидетельствования) при условии, что в салоне машины находится ребенок в возрасте до 16 лет – 50 тыс. руб. и лишение прав на срок 2–3 года.

Вводится залог за автомобиль: при выявлении пьяного вождения он задерживается на штрафстоянке, забрать его можно только за 30 тыс. руб. Конфисковать машину могут, если водитель, ранее уже наказанный за нарушения ПДД, совершил аварию с жертвами на чужой машине, в результате чего было возбуждено уголовного дела по статье 264 УК. Невыполнение неоднократного требования полиции об остановке и попытка скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан, будут наказываться лишением на срок 2-3 года или штрафов в 40 тыс. руб. (сейчас – 500-800 руб.).





Выезд на железнодорожные пути при закрытом шлагбауме или при запрещающем сигнале светофора, остановка на переезде будет наказываться штрафом в 5 тыс. руб. (сейчас 1 тыс. руб.) или лишением прав на срок до шести месяцев. При повторном нарушении – лишение до года, при фиксации камерой — штраф 10 тыс. руб. Штраф за перевозку детей без автокресел составит для частных лиц 5 тыс. руб. (сейчас 3 тыс. руб.), для должностных лиц 30 тыс. руб. (сейчас 25 тыс. руб.), для юрлиц 150 тыс. руб. (сейчас 100 тыс. руб.). Штраф за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой за год составит 3 тыс. руб.

Штраф за опасное вождение составит 5 тыс. руб. Штраф за управление ТС в период пользования, не предусмотренный страховым полисом, или с нарушением условий управления автомобилем, указанных в страховке, составит 800 руб. (сейчас 500 руб.). Штраф за езду без полиса ОСАГО составит 1 тыс. руб. (сейчас 800 руб.).

Вводится накопительная система нарушений (но не для нарушений, зафиксированных камерами). Водителя будут лишать прав на срок до полутора лет в случае, если его трижды (или чаще) наказывали:

за превышение скорости на 60 км/ч;

проезд через железнодорожный переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет;

проезд на красный свет;

отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемся преимуществом в движении;

разворот или движение задним ходом в запрещенном месте;

выезд на встречную полосу;

поворот или разворот в местах, запрещенных знаками;

непредоставление преимущества в движении пешеходу.



