Количество заболевших новым коронавирусом пробило очередной печальный рекорд. На этот раз оно обогнало эпидемию SARS в мире

Число заболевших пневмонией из-за 2019-nCoV в Китае достигло 9 692 человек. Как сообщает 31 января РИА Новости со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения КНР, это число больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире, сообщает. При этом 213 заболевших скончались. За сутки цифры выросли с 7 711 и 170 соответственно.

«По состоянию на полночь 30 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 9 692 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1 527 человек находятся в тяжелом состоянии, 213 умерли, 171 человек выписан из больниц», — говорится в сообщении.

Кроме того, в КНР продолжают проверять 15 238 заболевших на новый коронавирус. 102 тысячи 427 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.



