Посетители ТК «Миллер» на Испытателей остались без утренних круассанов из-за пожара

О скоплении пожарной техники в Приморском районе «Фонтанке» около 7 утра сообщили читатели. В МЧС подтвердили -выезжали, но пожара, как такого, не было.

«С 7 часов на проспекте Испытателей замечены несколько пожарных расчетов и три кареты скорой помощи. Все происходит возле ТК Миллер. Причины переполох не известны», – сообщил нашему изданию читатель Александр.

В МЧС Петербурга «Фонтанке» уточнили, что в семь утра поступило сообщение о возгорании в доме 30, литера А, корпус 2 по проспекту Испытателей.





Так как по указанному адресу находится торговый центр выезжала по автоматическому номеру сложности 1-2, поэтому очевидцев и напугало такое количество техники.

Когда расчеты прибыли на место, выяснилось, что в пекарне, расположенной в цокольном этаже четырехэтажного, торгового здания размером 40х40 метров, в вентиляционном канале происходило горение на площади 1 погонный метр. Оно было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.



