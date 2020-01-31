Пассажир рейса из Лондона: Мы вылетели, но вернулись через 40 минут

Одна из пассажирок рейса из столицы Великобритании рассказала «Фонтанке» о том, как им объяснили более чем 10-часовую задержку возвращения в Санкт-Петербург.

По словам Анны, самолет лоукостера Wizz Air вылетел из аэропорта по расписанию.

«Мы взлетели, прилетали, и минут через 40 командир сообщил что у нас технические неполадки, и мы должны вернуться в аэропорт летом. К счастью, без проблем благополучно приземлились. На мой вопрос, чем была проблема, стюардесса сказала, что что-то не так было с антиобледенительной жидкостью на одном крыле, и поэтому нельзя было лететь в Санкт-Петербург», – рассказывает пассжирка.





Всех, кто летел рейсом А321, расселили по отелям и пообещали вылет в 11:30.

Как писала «Фонтанка» в Петербург борт должен был прибыть в 4:50, однако, сейчас онлайн-табло Пулково показывает ориентировочное время прибытия 17:15. В «Лоутоне» нашему изданию сообщили, что ждут сменный борт. Авиакомпания пока не ответила на запрос «Фонтанки».



