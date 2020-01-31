В последний день января в Петербурге дадут зиму. Билеты на «представление» действительны лишь до завтра
Небольшой мороз, недолгий снегопад. Такие прогнозы дают на пятницу, 31 января, синоптики для Петербурга.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет в пределах -2...-4 гр. Завтра она поднимется до ноля и даже уйдет в плюс. Возможен небольшой снег. В течение дня обещают небо в облаках.
Ветер восточный, юго-восточный слабый. Атмосферное давление будет слабо понижаться.