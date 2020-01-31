На Московском в столб влетел частный «Фольксваген», а в Коломягах – каршеринговый

Из всех аварий, случившихся в Санкт-Петербурге в ночь на 31 января, очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщают о трёх. На три ДТП – четыре участника, так как два водителя, не справившись с управлением, выехали за пределы проезжей части. Ещё двое нашли друг друга в самом сердце пустого города.

Дорожный знак пал под ударом «Фольксвагена Пассата» на Московском проспекте, у пересечения с Бассейной улицей.

В Коломягах, во Мгинском переулке, в столб врезался каршеринговый «Фольксваген Поло». «Машину развернуло, они скрылись, передний номер унесли», – рассказывает очевидец.





Два легковых автомобиля столкнулись на Искаакиевской площади, у пересечения с Адмиралтейским проспектом.

О том, были ли пострадавшие в этих авариях, очевидцы ничего не говорят. Вероятно, обошлсь без серьёзных травм.