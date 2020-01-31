Рейс из Лондона в Петербург задерживается более, чем на 10 часов

Прибытие самолета лоукостера Wizz Air из британской столицы ожидается с опознанием на пол суток. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели, которые приехали в Пулково к 5 утра встречать родственников.

Там им сообщили, что прибытие А321 из аэропорт «Лоутон» ожидается не раньше 17.15 , сегодня 31 января. В аэропорту нашему изданию не смогли оперативно пояснить, чем вызвана задержка. И посоветовали спросить об этом в британском «Лоутоне».

В столице Великобритании оказались более информированы и уточнили, что рейс в Петербург осуществляет борт, который летает в оба конца. Так вот он опаздывает из Петербурга. И поэтому пока вылет из Лондона назначен на 15 часов.

«Фонтанка» запросила у Wizz Air информацию о причинах задержки.



