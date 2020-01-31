Россиянам запретят ходить голыми и писать на улицах, а также материться в лифтах и на крышах

С начала следующего года будет введена ответственность за любое нарушение общественного порядка. Такие меры предусмотрены новым Кодексом РФ об административных правонарушениях, проект которого 30 января представило Министерство юстиции РФ.

Согласно действующему законодательству () «мелким хулиганством» признается только нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам, а равно уничтожение или повреждение чужого имущества. Любые иные деяния, даже если они нарушают общественный порядок и свидетельствуют о явном неуважении к обществу, правонарушением не являются и не влекут ответственность. В частности, согласно разъяснениям петербургского управления МВД России, «действующим законодательством не установлены запреты и ограничения по нахождению граждан в общественных местах, в том числе на улице, в просвечивающей одежде или обнаженными».

Представленный юридическим ведомством законопроект существенно расширяет ответственность. Административным правонарушением будет считаться также «отправление естественных надобностей в общественном месте» или другие действия, нарушающие «общественный порядок или спокойствие граждан». За совершение таких проступков планируется налагать штрафы в сумме до пяти тысяч рублей, применять административный арест на срок до пятнадцати суток или отправлять «хулигана» на обязательные работы. Нецензурная брань или оскорбительные приставания на борту самолета караются 300-тысячным штрафом.

Более того, под общественным местом понимается не только открытое пространство (улицы, парки, детские площадки и прочие) и помещения (вокзалы, аэропорты, учреждения торговли, общепита, культуры, отдыха и так далее), но места общего пользования в жилых домах – подъезды, лестницы и лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки, технические этажи, подвалы, в том числе закрытые. Ключевое значение имеет «возможность появления (нахождения) в них неопределенного круга лиц».

Новый Кодекс РФ об административных правонарушениях должен вступить в силу с 1 января 2021 года.



