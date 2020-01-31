Адвокат: прокуратура требует переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение по делу об убийстве отца сестрами Хачатурян. По мнению защитников, это может привести к прекращению уголовного преследования.

Слова адвоката Алексея Паршина цитирует ТАСС вечером 30 января. Он утверждает, что Гринь требует переквалификации «с убийства на необходимую оборону», так как следствие не учло систематические побои и насилие со стороны убитого, «его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства». У Хачатурян, комментирует выводы гособвинения адвокат, сформировалась защитная реакция, стоять за себя они могли любым способом, «в связи с чем их действия следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны». Уголовной ответственности за убийство при подобных обстоятельствах в российском законодательстве не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что обвинительное заключение не было утверждено из-за ошибок в материалах.



