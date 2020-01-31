Происшествия
Адвокат: прокуратура требует переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян на самооборону
Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение по делу об убийстве отца сестрами Хачатурян. По мнению защитников, это может привести к прекращению уголовного преследования.
Слова адвоката Алексея Паршина цитирует ТАСС вечером 30 января. Он утверждает, что Гринь требует переквалификации «с убийства на необходимую оборону», так как следствие не учло систематические побои и насилие со стороны убитого, «его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства». У Хачатурян, комментирует выводы гособвинения адвокат, сформировалась защитная реакция, стоять за себя они могли любым способом, «в связи с чем их действия следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны». Уголовной ответственности за убийство при подобных обстоятельствах в российском законодательстве не предусмотрено.
Ранее сообщалось, что обвинительное заключение не было утверждено из-за ошибок в материалах.
Справка:
3 декабря Следственный комитет завершил расследование дела сестер Хачатурян. По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян, находясь в квартире и испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, а также в голову, шею. От полученных травм мужчина скончался. Как уточнили в СКР, другие мотивы преступления в ходе следствия исследовались, однако своего подтверждения не нашли. Адвокат родственников погибшего заявлял, что сестры Хачатурян могли убить своего отца Михаила из-за денег. Сами сестры обвиняли отца в систематических издевательствах и изнасиловании.