Рыжие, сытые лисицы гуляют в Стрельне. Горожане их жалеют, но зря

Пару лисиц запечатлели жители Петродворцового района Петербурга 30 января. Звери голодными не выглядели.

Фото в соцсетях опубликовали очевидцы, не уточнив конкретный адрес. Судя по кадрам, засняли четверолапых гостей на стройплощадке. В комментариях пользователи удивились ярко-рыжему окрасу, в январе лисицы, по мнению авторов, должны быть не столь заметны. «Бедные животные», – переживают комментаторы, правда при этом отмечают, что лисы весьма упитанные.

Возможно, заметный лисий окрас действительно результат теплой, бесснежной зимы, но только, как ранее рассказывали «Фонтанке» в дирекции особо охраняемых природных территорий, такая погода им скорее на пользу. Практически всем обитателям леса живется лучше и сытней, и лисы не исключение — сменившие окрас зайцы в бесснежном лесу куда заметней.



