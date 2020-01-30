«Кто бы сомневался». Путин ответил на предложение главы Минфина «беречь каждый рубль»

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления 30 января в подмосковном Красногорске прокомментировал высказывание министра финансов Антона Силуанова.

«Гранты — это хорошо. Но, как сказал Виктор Борисович Кидяев (депутат Государственной думы — прим. ред.), надо беречь каждый рубль. Вот с этим я полностью согласен», – заявил Силуанов.

«Кто бы сомневался», – ответил Путин. Диалог вызвал в зале смех.





Путин рассмешил участников совещание ответом Силуанову.



Силуанов: «Надо беречь каждый рубль. Я с этим полностью согласен»



Путин: «Кто бы сомневался» pic.twitter.com/V8sWpyN9SY — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 30, 2020

Отметим, Кидяев на встрече говорил о разрыве между муниципальными и региональными и федеральными властями. Муниципалитеты он предложил встроить «в государственную повестку» как раз для того, чтобы «сберечь каждый рубль».

Напомним, глава Минфина Антон Силуанов ранее уже урезал расходы на реализацию инициатив президента из его послания Федеральному собранию.