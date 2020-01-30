ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала вспышку «чрезвычайной ситуацией международного значения». Об этом вечером 30 января заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

При этом он подчеркнул, что такое заявление «не является выражением недоверия властям Китая». Больше опасений вызывают другие страны с более слабым здравоохранением, которые могут не справиться с прибывшим к ним вирусом. Несмотря на это, ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей из-за вспышки заболевания. Среди рекомендаций организации — ускорить разработку вакцины; оценить ресурсы, необходимые для выявления случаев заболевания, а также бороться с «распространением слухов и дезинформацией».

Гебреисус напомнил, что на данный момент известно о 7834 случаях заболевания коронавирусом, из них 7736 — в Китае. Погибли от вируса как минимум 170 человек.

В России, несмотря на периодические сообщения о заболевших российских туристах или гражданах Китая, такой диагноз пока никому не поставили, из инфекционных больниц пациентов выписывают с гриппом или ОРВИ.



