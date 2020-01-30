СКА в овертайме дожал омский «Авангард»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда» в четверг, 30 января, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли в овертайме со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил на 65-й минуте встречи Владимир Ткачев. Матч на ноль отыграл вратарь петербуржцев Александр Самонов, отбив 20 бросков.

Ну гениально же! Два круга навернул по чужой зоне, сам себе создал пространство и прошил Бобкова с кистей за 21 секунду до конца овертайма.

1:0 – побеждаем Авангард!#СКААВГ pic.twitter.com/S05HFzNLk8 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 30, 2020

СКА после 54 матчей с 77 очками занимает второе место в Западной конференции, отставая на пять очков от лидирующего ЦСКА. Следующий матч петербуржцы проведут 3 февраля в Москве против «Спартака».



