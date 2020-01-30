Россияне накупили медицинских масок и успокоились. Продажи выросли втрое, но только на два дня

Вспышка покупательской активности в аптеках пришлась на последние дни января. Спрос вырос на 220 процентов и снова пошёл на убыль.

Такие данные 30 января приводит РБК со ссылкой на анализ информации от одного из операторов фискальных данных. Более 900 тысяч онлайн-касс позволили сделать вывод, что по сравнению с январем прошлого года, вплоть до 26-го числа, маски покупали чаще на 8%. За неделю с 20-го по 26-е уже на 31%. Пик пришёлся на 27-29 января, в эти же даты годом ранее за этим товаром россияне обращались в 3,2 раза реже.

Опрошенные изданием управляющие аптечных сетей согласились с такими выводами и отметили, что с 30 января спрос пошёл на убыль.

Интерес к маскам связывают со вспышкой китайского коронавируса, от которого умерли 170 человек и больше шести тысяч заболели. Вечером 30 января Всемирная организация здравоохранения официально признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного значения. В России, несмотря на периодические сообщения о заболевших российских туристах или гражданах Китая, такой диагноз пока никому не поставили, из инфекционных больниц пациентов выписывают с гриппом или ОРВИ.



