Рубль завершил день падением. По курсу российской валюты бьет коронавирус

Курс рубля на Московской бирже вечером 30 января обновляет минимумы. По данным на 22.00, он доллар дорожает на торгах на 94 копейки, до 63,48 руб. Евро вырос еще больше — на 1 руб. 15 коп. – до 70,02 руб.

Отметим, и доллар, и евро торгуются на таких отметках впервые с начала декабря прошлого года. Эксперты связывают падение рубля с выходом инвесторов из рисковых активов, пишет «Интерфакс». Бизнес встревожен из-за распространения коронавируса и прогнозов о падении из-за этого китайской экономики. По тем же причинам дешевеет нефть, что также негативно отражается на российской валюте.



