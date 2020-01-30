Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики попросили на выход

Олимпийский комитет России (ОКР) и министерство спорта РФ выступили с совместным заявлением в четверг, 30 января. Они рекомендовали руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сложить полномочия, включая полномочия всех членов президиума.

«Предлагаем руководству ВФЛА провести 31 января 2020 года заседание президиума ВФЛА, на котором рассмотреть вопрос наделения действующей рабочей группы ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации (World Athletics) необходимыми полномочиями по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года, а также полномочиями по взаимодействию с членами ВФЛА, World Athletics, AIU, другими международными организациями. Предлагаем рассмотреть вопрос о сложении полномочий, включая полномочия всех членов президиума организации», — говорится в совместном заявлении ОКР и Минспорта, опубликованном на сайте Олимпийского комитета России.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА пройдёт 28 февраля в Москве. После отставки Дмитрия Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА является Юлия Тарасенко.



