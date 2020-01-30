Выходные в Финляндии 1–2 февраля: документалки, джаз и судьбы ингерманландцев

В эти выходные в Финляндии соберут мотолюбителей, устроят фестиваль света на горнолыжном курорте. В Хельсинки расскажут о сложной судьбе ингерманландцев, а новинки документального кино покажут на фестивале DocPoint.

Harri Lindfors, Visit Finland

В субботу на юге Финляндии ожидается около нуля, в центральной части страны – до минус десяти градусов Цельсия, выпадет снег. В воскресенье в южных регионах потеплеет до плюс трёх, возможны дожди.

На этой неделе в Хельсинки стартовал фестиваль документального кино DocPoint. В воскресенье можно, например, увидеть номинированную на «Оскар» картину Фераса Файяда «Пещера». Режиссер обращается к теме боли и смерти, рассказывая о работе подземного полевого госпиталя в пригороде Дамаска. Также в рамках фестиваля будут показаны две финские ленты, посвященные необычным личностям. Главной героиней фильма Kelet стала темнокожая транс-женщина, мечтающая о карьере модели. В основу картины Silicon Valley, Baby легла история о Калле Фризе, придумавшем растворимый кофе премиум-класса и решившем стать «Илоном Маском в мире кофе». Билеты на показы стоят 10 евро.

Дом музыки 1 февраля примет фестиваль Sibafest: в 16:00 можно насладиться французской музыкой барокко, а в 19:00 начнется заключительный гала-концерт фестиваля. Билеты стоят от 18 евро.

1 февраля в Хельсинки завершится фестиваль «Джаз без границ». В лютеранской церкви (Palosuontie, 1) выступит джазовая певица Инна Высоцкая и коллектив The Untouchables. Билет обойдется в 17,50 евро.





В Национальном музее Финляндии открылась выставка «Ингерманландцы – забытые финны». Авторы экспозиции собирали материалы, архивные фото и документы в Финляндии и в России, причем добрались не только до Ленинградской области и Республики Карелии, но и до Сибири и Якутии. Вход на выставку свободный.

В музее современного искусства Киасма до 2 февраля можно увидеть инсталляцию Рагнара Кьяртанссона The Visitors. Произведение состоит из девяти видеопроекций, на которых художник и его друзья поют и играют на музыкальных инструментах в старинной американской усадьбе. Видео записывали в одно и то же время, но по отдельности в разных комнатах здания, выступающие слышали друг друга только через наушники. А в рамках инсталляции звук и изображение объединяются, и зритель воспринимает весь проект целиком. В выходные Киасма будет открыта дольше обычного – до 20:30.

В выставочном центре Хельсинки в этот уик-энд устроят выставку MP20, посвященную мотоциклам и мотоциклетному спорту. Посетителей ждут тест-драйвы, мотошоу с участием опытных гонщиков, выбор мисс MP20 и истории о своем опыте от опытных мотопутешественников. В воскресенье состоится аукцион Copart Suomi Oy, на котором будут выставлены 30 мотоциклов. Билет для взрослых обойдется в 20 евро.

На горнолыжном курорте Рука до 2 февраля продолжается Фестиваль полярного света. Можно прогуляться по «парку фонарей» или полюбоваться световыми инсталляциями прямо во время катания. В пятницу устроят ночные катания с 19 до 23 часов.

Кстати, по данным портала ski.fi, сейчас в Финляндии работает 41 горнолыжный курорт из 60.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»