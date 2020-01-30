В центре Петербурга троллейбусы укоротили маршрут из-за дырявой трубы. Тепло в дома идёт обходными путями

Теплоэнергетики работают на Старорусской улице в Петербурге вечером 30 января. Пока они не закончат, троллейбусам туда хода нет.

Фотографии с места коммунальной аварии в соцсетях опубликовали очевидцы. На кадрах туманно. Как рассказали «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», источник парящей завесы — дыра в трубе напротив дома 5, корпус 3 по Старорусской улице. Ремонт там начали в половину седьмого вечера.

Пока специалисты меняют аварийный участок, тепло в 11 домов пустили через другие распределительные сети. До кольца во время работ не могут доехать троллейбусы 10-го маршрута. Пока ремонт не закончится, уточняет Горэлектротранс, пассажиров дальше 8-й Советской не повезут.



