Биологически преступное сообщество Петербурга превратилось в условных жуликов. Аудиозапись схемы прилагается

Московский районный суд Петербурга 29 января огласил приговор 29 обвиняемым по первому в городе масштабному делу о продаже БАДов пенсионерам. Суд оправдал их по статье «организованное преступное сообщество», приговорив за мошенничество к условным срокам. «Фонтанка» подсчитала, сколько бумаги и гигабайтов потрачено Следственным комитетом в надежде испугать игроков на этом сером рынке.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года до 7 лет условно с различными испытательными сроками. При поступлении дела в суд фигурантам также вменялась ч.1 и ч.2 ст. 210 УК РФ. В прениях прокурор от обвинения по указанной статье отказался», – сообщает 30 января Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Фонтанка» напоминает, что начиналось все в августе еще 2015 года, когда «мошенническому» отделу Управления уголовного розыска главка надоело слушать бесконечные записи совещаний и инструктажей из офисов фигурантов разработки. Заметим, что негласное прослушивание помещений продолжалось чуть ли не год, не говоря уже о десятках также прослушиваемых телефонов. Редакция предоставляет одну из сотен аудиозаписей, где якобы врач консультирует и склоняет пожилую женщину купить волшебное лекарство. В результате, только эта пенсионерка отдала 500 тысяч рублей.

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Если учесть, что десять точек прослушивали параллельно с парой офисов в режиме 24 часа, то трудно представить флэшки, что вместили бы весь этот массив.

По данным «Фонтанки», в августе 2015-го задержали 29 человек, семеро из которых арестовали. Затем 17 подследственным вменили участие в организованном преступном сообществе, а двоим – организацию. Летом 2018 года дело было передано из Следственного комитета Петербурга в суд. Объем дела – 262 тома.

«Суд установил: в период с августа 2013 года по август 2015 года фигуранты в различных составах между собой совершили 17 эпизодов мошенничеств, связанных с реализацией жителям пенсионного возраста биологически активных добавок под видом лекарственных средств по завышенным ценам. Соучастники выясняли семейное положение потерпевших, наличие родственников, состояние здоровья, наличие денежных средств и предлагали пройти курс лечения в медицинских учреждениях с предварительным использованием лекарственных препаратов, которые в действительности являлись биологически активными добавками. После получения по телефону согласия на приобретение якобы лекарственных средств, в адрес к потерпевшим выезжал курьер, который предоставлял документы, товарные накладные, обеспечивал видимость законности реализации товара, в случае необходимости при отсутствии наличных денежных средств сопровождал потерпевших к отделению банка», – дополняет свое сообщение Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Фонтанке» известно, что в Следственном комитете рассчитывали, что приговор по делу о преступном сообществе отпугнет аналогичные группы, таким образом распространяющие БАДы. Кстати, сегодня аналогичное дело о преступном сообществе слушается в Красногвардейском районном суде города, где 20 обвиняемых. Пара похожих дел находятся в производстве Главного следственного управления ГУ МВД.

Последняя же новость о чудо-БАДах появлялась на «Фонтанке» несколько дней назад. На Васильевском пенсионерка лишилась 1,4 млн.