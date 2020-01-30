Пятерых бывших полицейских арестовали по делу Ивана Голунова

Пятерых бывших полицейских арестовал Басманный районный суд Москвы 30 января по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Четверо из них отказались признать вину.

Дениса Коновалова, Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева арестовали до 29 марта 2020 года, сообщает «Медиазона». Им вменяют три состава — превышение полномочий, фальсификация доказательств и хранение наркотиков. Отмечается, что Уметбаев признал вину по эпизоду с превышением должностных полномочий. Он утверждает, что «нанес пощечину» Голунову.

Напомним, что о задержании экс-сотрудников отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы стало известно вчера. В СК привезли на допрос Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца. Им и предъявили обвинение. К следователям привозили и их бывшего начальника – Андрея Щирова, но после допроса тот остался в статусе свидетеля, так как якобы не знал, что его подчиненные делали с Голуновым. Это, пишет «КоммерсантЪ», дает основание думать, что наркотики спецкору «Медузы» подбросили не из-за публикаций.

Сам же Голунов ранее связывал случившеся с ним неприятности с публикацией о похоронном бизнесе.



