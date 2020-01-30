Пятерых бывших полицейских арестовали по делу Ивана Голунова
Пятерых бывших полицейских арестовал Басманный районный суд Москвы 30 января по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Четверо из них отказались признать вину.
Дениса Коновалова, Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева арестовали до 29 марта 2020 года, сообщает «Медиазона». Им вменяют три состава — превышение полномочий, фальсификация доказательств и хранение наркотиков. Отмечается, что Уметбаев признал вину по эпизоду с превышением должностных полномочий. Он утверждает, что «нанес пощечину» Голунову.
Напомним, что о задержании экс-сотрудников отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы стало известно вчера. В СК привезли на допрос Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца. Им и предъявили обвинение. К следователям привозили и их бывшего начальника – Андрея Щирова, но после допроса тот остался в статусе свидетеля, так как якобы не знал, что его подчиненные делали с Голуновым. Это, пишет «КоммерсантЪ», дает основание думать, что наркотики спецкору «Медузы» подбросили не из-за публикаций.
Сам же Голунов ранее связывал случившеся с ним неприятности с публикацией о похоронном бизнесе.
Справка:
Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве по подозрению в продаже наркотиков. Сам сотрудник «Медузы» утверждал, что вещества были подброшены из-за подготовки материала о похоронном бизнесе, где фигурируют имена сотрудников ФСБ. После протестных пикетов и выступлений по всему миру журналиста отпустили в связи с непричастностью. Работы лишился ряд сотрудников московской полиции. В МВД приняли решение создать подразделение, контролирующее сотрудников службы «наркотического» направления. СК заявили, что квалифицировали это преступление как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи ст. 286 УК РФ) после того, как, отвечая на вопрос журналистов на ежегодной пресс-конференции, президент Путин сообщил, что, по его информации, дело возбуждено.