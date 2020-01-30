«Выметать из органов власти и управления». Путин рассказал, что делать с чиновниками-хамами

Президент России Владимир Путин считает, что наказание за оскорбление и хамство по отношению к гражданам для государственных служащих должно быть строже, чем для обычных людей. Об этом он заявил на встрече с общественностью 30 января.

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение», — цитирует президента РИА Новости.

Путин также указал на то, что действующие нормы законодательства позволяют «принимать необходимые решения и в отношении должностных лиц», которые позволяют себе хамить гражданам, обращающимся к ним, в том числе, за помощью. При этом, по мнению главы государства, таким чиновников нужно фактически «выметать из органов власти и управления»

Говоря о необходимости появления новых мер, Путин отметил, что в России уже есть законы, предусматривающие защиту чести и достоинства граждан вне зависимости от их служебного положения.



