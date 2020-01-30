«Дикая история, выглядит как издевательство». Глава Крыма требует уволить чиновниц после поздравления блокадников

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов не оценил поздравление блокадников керченскими чиновницами и заявил, что им не место в органах власти. Сообщение о том, что они должны быть уволены, он разместил на своей странице во «ВКонтакте» 30 января.

«Вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям», – заявил глава республики. В связи с этим он пообещал, что к принимавшим участие в акции чиновникам будут применены самые жесткие меры.

«Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти», – пишет Сергей Аксёнов. По его словам, не только глава Керченского городского совета Мая Хужина, опубликовавшая в соцсети те самые фотографии с поздравления блокадников, но и остальные депутаты, имеющие отношение к этому «широкому жесту», должны быть уволены, лишены мандатов и исключены из партии «Единая Россия».

Напомним, что 30 января депутат из Керчи Мая Хужина рассказала в Facebook, как они с коллегами в день снятия блокады Ленинграда, 27 января, поздравили местных блокадников. На фотографиях, которыми она поделилась, с подписью о «символическом даре», видно, что одетые в шубы чиновницы вручают блокадникам батоны и медали. Пользователи соцсети очень скептически отнеслись к такому поздравлению.



