В Петербурге демонтируют СКК. Трансляция в режиме онлайн

На пр. Юрия Гагарина с утра 31-го января сносят здание Спортивно-концертного комплекса «Петербургский». На его месте концессионер собирается построить самую крупную ледовую арену мира. "Фонтанка" показывает происходящее.

31 января, 11:45 Через несколько минут после новости «Фонтанки» официальным релизом отозвался концессионер – «СКА Арена». Компания сообщает что приступает к реализации проекта реконструкции СКК «Петербургский». «Первым этапом работ по реконструкции станет демонтаж аварийной кровли комплекса», - говорят там. Что касается статуй на входе, то «архитекторами проекта прорабатываются варианты их использования в оформлении прилегающей к СКК территории».

31 января, 11:40 Подбор участников у нового проекта серьезный. Еще в 2016 году вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг сообщил о планах строительства новой арены — как тогда говорили, вблизи СКК. В 2018 году клуб и город на ПМЭФ заключили соглашение — на этот разу уже о реконструкции комплекса; подпись ставил президент СКА Геннадий Тимченко. В 2019 году «Фонтанка» разглядела будущего концессионера в порубочных билетах, выданных компании «СКА Арена». Принадлежит она Игорю Забирану, который по своей работе в энергетическом бизнесе тоже связан в братьями Ротенбергами. Проект для новой арены разрабатывает «ГорКапСтрой Владимира Лавленцева: он не только бывший вице-губернатор Петербурга, но и такой же бывший председатель совета директоров компании «АРКС», где блок-пакет держал Тимченко. Непосредственно строить комплекс будет, скорее всего, «Стройтрансгаз», связанный опять же с Геннадием Тимченко. Демонтажом занимается один из самых крупных игроков на этом рынке — ООО «СК «Прайд».

31 января, 11:35 "Фонтанка" собрала основные вехи истонии СКК: Смотреть в новом окне "Фонтанка.ру"

31 января, 11:20 Архитектурный облик новой арены несколько раз менялся. Обидные прозвища «забинтованная банка» и «бальзам «Звездочка» прицепились к первому эскизу, который рисовал Андрей Литвинов еще в 2018 году. Градсовет рекомендовал ему доработать проект, что он и делал, а в перерыве успел дать интервью «Фонтанке». «У новой ледовой арены другой принцип проектирования. Будет параболический профиль чаши трибун, зрительские гондолы – подвесные трибуны на высоте 35 метров, клубная зона под трибунами со стеклянной стеной, примыкающей к транзиту, откуда выходят хоккеисты, - говорил он. - Мы исследовали топ-10 проектов подобных арен в мире, некоторые из них еще строятся, их ждут к только к 2022-2025 годам. И чтобы не догонять потом, надо их опередить уже сейчас». В итоге опережать будут новые люди. Компания «ГорКапСтрой» и Алексей Даниленко разработали новое архитектурное решение. Подробнее о том, чуть будет роднить и отличать новую арену от старой, читайте в материале «Фонтанки».

31 января, 11:15 Нынешнее здание СКК имеет номинальную вместимость в 25 тысяч человек в концертном варианте. Площадь составляет 50 тысяч квадратных метров, высота основной части - 40 метров, диаметр кровли - 160 квадратных метров, а цокольной части — 193 квадрата. Характеристики новой арены будут понятны после разработки проекта; пока эскизы показывают, что она будет выше — порядка 49 метров, и уж точно радикально больше по общей площади внутренних помещений — 167 тысяч квадратных метров. При этом вместимость даже несколько сократится — 23 тысяч на концертах, 21,5 тысяча — на хоккее.

31 января, 11:10 Кровля СКК, которую сегодня обрезают рабочие, уникальна, с этим согласны все. Это большое пролетное сооружение, так называемая мембрана 160 метров в диаметре, которая крепится 112 вантами к бетонному кольцу, которое опирается на основные колонны здания. По краям кровля выполнена из стали толщиной 12 и 8 мм, однако подавляющая часть площади приходится на 6-миллиметровую сталь. По радиусам расположены 56 стабилизирующих полуферм — каждая из троса и треугольной системы раскосов. Есть также промежуточное кольцо диаметром 72 метра (именно оно воспринимает напряжения тросов), центральное решетчатое кольцо (42 метра) и аэрационный фонарь. Уникальность легкой непрерывной мембраны отмечали мировые архитекторы, это решение было отмечено на конгрессе в Париже в 1988 году было отмечено как одно из самых выдающихся в XX веке, удостоилось государственной премии СССР. Если насчет достоинств крыши никто не спорит, то ее состояние оценивают по-разному. Экспертиза, выполненная по заказу концессионера, утверждает, что 6 мм стали местами превратились в 3,9 мм, мембрана находится в аварийном состоянии и ее остается только разобрать. Защитники СКК утверждают, что в СССР строили с трехкратным запасом прочности и даже 4 мм — вполне себе приемлемый вариант.

31 января, 11:01 На вопрос о судьбе двух скульптур, которые встречали гостей СКК на входе, там ответили, что они будут сохранены.