Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: +0
$ 63.04р
69.42р
11:47 31.01.2020
Расширенный поиск
Срочно

В Петербурге демонтируют СКК. Трансляция в режиме онлайн

Город
31.01.2020 11:39
Печать

В Петербурге демонтируют СКК. Трансляция в режиме онлайн

На пр. Юрия Гагарина с утра 31-го января сносят здание Спортивно-концертного комплекса «Петербургский». На его месте концессионер собирается построить самую крупную ледовую арену мира. "Фонтанка" показывает происходящее.

В Петербурге демонтируют СКК. Трансляция в режиме онлайн

  • Через несколько минут после новости «Фонтанки» официальным релизом отозвался концессионер – «СКА Арена». Компания сообщает что приступает к реализации проекта реконструкции СКК «Петербургский». «Первым этапом работ по реконструкции станет демонтаж аварийной кровли комплекса», - говорят там. Что касается статуй на входе, то  «архитекторами проекта прорабатываются варианты их использования в оформлении прилегающей к СКК территории».

  • Подбор участников у нового проекта серьезный. Еще в 2016 году вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг сообщил о планах строительства новой арены — как тогда говорили, вблизи СКК. В 2018 году клуб и город на ПМЭФ заключили соглашение — на этот разу уже о реконструкции комплекса; подпись ставил президент СКА Геннадий Тимченко. В 2019 году «Фонтанка» разглядела будущего концессионера в порубочных билетах, выданных компании «СКА Арена». Принадлежит она Игорю Забирану, который по своей работе в энергетическом бизнесе тоже связан в братьями Ротенбергами. Проект для новой арены разрабатывает «ГорКапСтрой Владимира Лавленцева: он не только бывший вице-губернатор Петербурга, но и такой же бывший председатель совета директоров компании «АРКС», где блок-пакет держал Тимченко. Непосредственно строить комплекс будет, скорее всего, «Стройтрансгаз», связанный опять же с Геннадием Тимченко. Демонтажом занимается один из самых крупных игроков на этом рынке — ООО «СК «Прайд».

  • "Фонтанка" собрала основные вехи истонии СКК:

    Смотреть в новом окне "Фонтанка.ру"

  • Архитектурный облик новой арены несколько раз менялся. Обидные прозвища «забинтованная банка» и «бальзам «Звездочка» прицепились к первому эскизу, который рисовал Андрей Литвинов еще в 2018 году.  Градсовет рекомендовал ему доработать проект, что он и делал, а в перерыве успел дать интервью «Фонтанке». «У новой ледовой арены другой принцип проектирования. Будет параболический профиль чаши трибун, зрительские гондолы – подвесные трибуны на высоте 35 метров, клубная зона под трибунами со стеклянной стеной, примыкающей к транзиту, откуда выходят хоккеисты, - говорил он. - Мы исследовали топ-10 проектов подобных арен в мире, некоторые из них еще строятся, их ждут к только к 2022-2025 годам. И чтобы не догонять потом, надо их опередить уже сейчас». В итоге опережать будут новые люди. Компания «ГорКапСтрой» и Алексей Даниленко разработали новое архитектурное решение. Подробнее о том, чуть будет роднить и отличать новую арену от старой, читайте в материале «Фонтанки»

  • Нынешнее здание СКК имеет номинальную вместимость в 25 тысяч человек в концертном варианте. Площадь составляет 50 тысяч квадратных метров, высота основной части - 40 метров, диаметр кровли -  160 квадратных метров, а цокольной части — 193 квадрата. Характеристики новой арены будут понятны после разработки проекта; пока эскизы показывают, что она будет выше — порядка 49 метров, и уж точно радикально больше по общей площади внутренних помещений — 167 тысяч квадратных метров. При этом вместимость даже несколько сократится — 23 тысяч на концертах, 21,5 тысяча — на хоккее. 

  • Кровля СКК, которую сегодня обрезают рабочие, уникальна,  с этим согласны все. Это большое пролетное сооружение, так называемая мембрана 160 метров в диаметре, которая крепится 112 вантами к бетонному кольцу, которое опирается на основные колонны здания. По краям кровля выполнена из стали толщиной 12 и 8 мм, однако подавляющая часть площади приходится на 6-миллиметровую сталь. По радиусам расположены 56 стабилизирующих полуферм — каждая из троса и треугольной системы раскосов. Есть также промежуточное кольцо диаметром 72 метра (именно оно воспринимает напряжения тросов), центральное решетчатое кольцо (42 метра) и  аэрационный фонарь. 

    Уникальность легкой непрерывной мембраны отмечали мировые архитекторы, это решение было отмечено на конгрессе в Париже в 1988 году было отмечено как одно из самых выдающихся в XX веке, удостоилось государственной премии СССР. 

    Если насчет достоинств крыши никто не спорит, то ее состояние оценивают по-разному. Экспертиза, выполненная по заказу концессионера, утверждает, что 6 мм стали местами превратились в 3,9 мм, мембрана находится в аварийном состоянии и ее остается только разобрать. Защитники СКК утверждают, что в СССР строили с трехкратным запасом прочности и даже 4 мм — вполне себе приемлемый вариант.

  • На вопрос о судьбе двух скульптур, которые встречали гостей СКК на входе, там ответили, что они будут сохранены.

  • 31 января, подъемные краны выставляются у здания со стороны пр. Юрия Гагарина для демонтажа кровли. В пресс-службе компании-концессионера пояснили, что всего работать будут с четырех кранов: рабочие будут перерезать ванты, которые крепят крышу к железобетонному кольцу. Всего этих вант 112, работать краны будут захватками по 10 штук, после чего перемещаться. Когда конкретно  кровля будет демонтирована целиком, пока сказать сложно. 

Новости компаний
31.01.2020 11:35

«Алмаз – Антей» представит средства ПВО на выставке «DEFEXPO INDIA – 2020»

«Алмаз – Антей» примет участие в Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений «DEFEXPO INDIA – 2020», которая пройдет с 5 по 8 февраля 2020 года в городе Лакхнау, штат Уттар Прадеш (Республика Индия).
ГК «Эталон»
31.01.2020 11:32

Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

Банк «Возрождение» аккредитовал по ипотеке Квартал Che, который Группа «Эталон» реализует в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
Setl Group
31.01.2020 11:08

Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01

30 января 2020 г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 9-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001Р-01 (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
ЗАО "Инвестторг"
31.01.2020 10:43

В ЖК «Дом у Каретного» от СК «Инвестторг» паркинг по сниженной цене

С 31 января 2020 года и до 29 февраля 2020 года приобрести паркинг в ЖК "Дом у Каретного" можно по сниженной цене.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
30.01.2020 18:00

«Образцовые кварталы» – рекордсмены среди новостроек

По результатам составленного порталом «Бюллетень недвижимости» рейтинга, малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы» компании «Терминал-Ресурс» стали лидером скорости. В перечень вошли 11 строительных компаний.
АО «Альфа-Банк»
30.01.2020 15:41

А-Клуб признан лучшим банком для ежедневного обслуживания клиентов private banking

А-Клуб получил премию Frank Private Banking Award 2019 в номинации «Лучший daily banking на рынке private banking в России».
ГК «Полис Групп»
30.01.2020 13:14

Эксперты «Полис Групп»: спрос на малогабаритное жилье в Петербурге огромный

Тенденция к сокращению площади жилья сегодня характерна для рынка недвижимости в России в целом. Несмотря на то, что многие критикуют малогабаритные квартиры за тесноту и отсутствие комфорта, спрос на них остается огромным. Об этом рассказала директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга.
ПСК
30.01.2020 11:48

ГК «ПСК» увеличила ввод недвижимости на 280%

В 2019 году ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию 77 691 кв. м жилой недвижимости и апартаментов. Это на 57 330 кв. м больше, чем в 2018 году. С такой динамикой ГК «ПСК» стала одним из лидеров рынка по динамике роста сданной в эксплуатацию недвижимости в Петербурге.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
30.01.2020 11:23

Банк «Санкт-Петербург» реализовал уникальный сервис конверсионных операций в мобильном приложении

Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис «Биржевой мост» в мобильном приложении: теперь прямо в мобильном телефоне в какой бы точке земного шара не находился клиент он сможет совершать операции по покупке или продаже валюты в режиме отложенной конверсии с обеспечительным взносом.
pixabay.com
30.01.2020 10:20

19 февраля - круглый стол «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»
АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
30.01.2020 10:02

«Строительный трест» – официальный партнёр международного танцевального фестиваля

Уже второй год подряд компания «Строительный трест» выступила официальным партнёром международного танцевального фестиваля Crystal Ball, который состоялся 25-26 января в Санкт-Петербурге.
ГК «Балтийская коммерция»
29.01.2020 18:10

Старт продаж нового клубного дома «Октавия» на Петроградской стороне

Группа компаний «Балтийская коммерция» с 1 февраля 2020 года выводит на рынок новый клубный дом премиум-класса «Октавия». Он строится на Петроградской стороне, рядом с Крестовским островом.