От перемены мест сумма не меняется. Путин в Совбезе назначил Медведеву премьерскую зарплату

Указом президента России Владимира Путина на созданной для Дмитрия Медведева должности заместителя председателя Совета безопасности РФ он будет ежемесячно получать больше шестисот тысяч рублей. Беднее чиновник не станет.

Документ, в котором прописана зарплата зампреда в Совбезе, опубликован на портале правовой информации 30 января. В нем сказано, что получать Медведев будет 618 713 тысяч рублей, указ вступил в силу 16 января.

На предыдущей должности, премьер-министра, Медведев с начала октября 2019 года, после индексации, получал ровно столько же.

В декларации на 2018 год он указал годовой доход в 9,9 млн рублей.



