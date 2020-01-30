Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Всеволода Чаплина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и члены Межсоборного присутствия Русской церкви молитвенно помянули протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в минувшее воскресенье.

«По окончании сегодняшнего заседания пленума Межсоборного присутствия участники заседания по предложению святейшего патриарха Кирилла пропели "Вечную память" новопреставленному протоиерею Всеволоду Чаплину, бывшему членом Присутствия», – написал в четверг в своем телеграм-канале глава Отдела по взаимоотношениям Церкви и СМИ Владимир Легойда.

Настоятель храма Феодора Студита, долгие годы бывший спикером РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин умер 26 января от сердечного приступа прямо в храме. Похороны отца Всеволода прошли в среду на Троекуровском кладбище Москвы. В день похорон Чаплина в Сети появились публикации о том, что патриарх запретил архиереям появляться на отпевании священника.

В 2018-м Чаплин давал интервью «Фонтанке», где обрисовал расклад сил в патриархии.



