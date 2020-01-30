Собчак в аэропорту не дождалась, пока улетит Мишустин и потребовала спустить ее на землю. Пришлось вмешиваться полиции

Журналист и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак полтора часа ждала в самолете вылета в Петербург из Москвы, но недовольство пересилило. Остальным пассажирам пришлось ждать, когда ее выпустят в терминал.

Как пишет в своем Telegram-канале Собчак, небо над аэропортом Внуково закрыли из-за взлетающего премьер-министра и еще «пары лиц». «Попросила спустить меня на землю с борта. Я в возмущении конечно. Не летайте авиакомпанией «Россия». Хотя экипаж был прекрасный, все замечательные, но 1,5 часа ждать вылета в Питер (!) из за пролета начальников – я не готова», – написала телеведущая.

Официальный представитель авиакомпании «Россия» сообщил «Фонтанке», что причиной задержки рейса SU 6034, в том числе, стало желание одного из пассажиров покинуть самолет. «В соответствии с процедурами по авиационной безопасности при отстранении пассажира от полета производится осмотр его места службой авиационной безопасности и работниками полиции», – отметил перевозчик.

Ил-96 с бортовым номером RA-96016, на котором передвигаются первые лица, вылетел из Внуково примерно в половину шестого вечера. На взлет образовалась очередь, петербургский рейс опаздывал минимум на два часа.

В этот же день в столице закрывали небо над Домодедово. Пьяная пассажирка сказала, что на борту самолета из Крыма бомба.



