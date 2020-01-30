Смольный отправился в круиз. Город инвестировал в собственную круизно-паромную компанию почти 100 млн рублей

Управляющее судоходной компанией ООО «Балтийские пассажирские линии» зарегистрировано 25 декабря 2019 года, следует из данных СПАРК. Учредителями выступили АО «Пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад» (99,5%) и АО «Аэрополис» (0,5%), обе на 100% принадлежат правительству Петербурга. Генеральным директором является Дмитрий Костин, директор по развитию «Морского фасада», который отвечал в компании за проект создания собственной судоходной компании.

В АО «ПП СПБ МФ» 30 января подтвердили, что речь идет о создании круизно-паромного оператора, о котором давно мечтал Смольный, но от более детального комментария отказались.

О запуске региональной судоходной компании Смольный заговорил еще в мае 2017 года – под эгидой возрождения отечественного судоходства на Балтике. Сейчас оно полностью находится в руках иностранных игроков, но, если Петербург будет пунктом отправления и прибытия для круизных судов, он сможет привлекать в разы больше туристов, а значит, больше зарабатывать, решили чиновники.

Но за два года запустить проект не удалось. Попытки привлечь в проект инвесторов в лице Сбербанка и ВТБ успехом не увенчались. Не сработала и идея создать совместное предприятие с одним из иностранных игроков. Смольный почти договорился с эстонской Tallink Line, но в последний момент отказался подписывать с ней соглашение. Переговоры с греческим паромным оператором Anek Lines также пока не привели к результатам. Найти подходящее судно на вторичном рынке не получилось.

Летом 2019 года стало известно, что чиновники хотят строить судно для собственного круизно-паромного оператора на российских верфях. Конкурс на проектирование хотели объявить в начале осени, а получить судно к 2024 году. Потенциальным подрядчиком готова была выступить Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Тогда же чиновники пообещали создать для управления проектом дочернее предприятие «Морского фасада».



