Путин поручил разработать проект новых основ политики местного самоуправления

Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ политики государства в области развития местного самоуправления. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления, сообщает пресс-служба Кремля.

«Прошу начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года», — сказал Путин.

«Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, это мы с вами все хорошо знаем. Но они находятся, естественно, здесь, а не где-то там, в космическом пространстве, на Луне. Они часть нашего общества, страны и системы управления. А их самостоятельность в пределах своих полномочий не означает разорванности, разделённости единого политического, экономического, культурного, транспортного пространства России. Напротив: чёткое исполнение своих обязанностей каждым уровнем власти, их тесное взаимодействие между собой, деловое партнёрство – это основа и гарантия выполнения наших планов по повышению качества жизни граждан Российской Федерации», – добавил президент.





По словам президента, требуется улучшить финансовое состояние муниципальных структур: именно здесь причина многих трудностей. При этом пересмотр гарантий самостоятельности местного самоуправления, предусмотренных Конституцией РФ, не обсуждается, добавил Путин.

«Хотел бы вновь подчеркнуть: обсуждаемые сейчас поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав нашего Основного закона, где, напомню, гарантируется самостоятельность местного самоуправления. Будем строго им следовать», — сказал он.