Глава Bosch предрекает глобальному авторынку сокращение на 10 млн машин за 5 лет

Генеральный директор немецкой компании Robert Bosch Фолькмар Деннер заявил, что пик производства и продаж автомобилей, скорее всего, прошел, и ежегодные цифры в ближайшие годы будут продолжать снижаться. К 2025 году глобальный авторынок может сократиться на 10 миллионов автомобилей.

Компания Bosch – крупнейший мировой поставщик частей и компонентов практически для всех автопроизводителей, поэтому стагнация на автомобильном рынке серьезно отражается на компании. Доходы Bosch упали на 44 процента, и теперь фирма вынуждена объявить о планах массовых сокращений, сообщает 30 января Motor1.

Однако босс Bosch сохраняет оптимизм и считает, что именно на 2025 год придется нижняя точка падения. После этого возможно возобновление роста, которое будет, в первую очередь, связано с массовым появлением в продаже дешевых электромобилей.

Для немецкой компании переход автомобилей на электричество будет не столь болезненным, как для классических автопроизводителей, так как уже сейчас значительная часть ее продукции – это электрические и электронные компоненты.

Согласно данным, которые приводит Motor1, в 2020 году, по прогнозам, будет произведено 89 миллионов автомобилей. Это существенное падение по сравнению с 95,2 миллионами штук, выпущенными в рекордном 2017 году. После этого рынок только сокращался: 94,4 миллиона автомобилей в 2018 году и 90,3 миллиона в 2019-м.



