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В Петербурге демонтируют СКК. Трансляция в режиме онлайн

Город
31.01.2020 11:25
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В Петербурге начался демонтаж СКК. Крышу обрежут, статуи сохранят

В Петербурге начался демонтаж СКК. Крышу обрежут, статуи сохранят

На пр. Юрия Гагарина начался демонтаж Спортивно-концертного комплекса «Петербургский». На его месте концессионер собирается построить самую крупную ледовую арену мира. 

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 31 января, подъемные краны выставляются у здания со стороны пр. Юрия Гагарина для демонтажа кровли. В пресс-службе компании-концессионера пояснили, что будут использованы четыре крана: рабочие будут перерезать ванты, которые крепят крышу к железобетонному кольцу. Всего этих вант 112, работать краны будут захватками по 10 штук, после чего перемещаться. Когда конкретно кровля будет демонтирована целиком, пока сказать сложно. На вопрос о судьбе двух скульптур, которые встречали гостей СКК на входе, там ответили, что они будут сохранены.

В Петербурге начался демонтаж СКК. Крышу обрежут, статуи сохранят

Напомним, именно уникальная мембранная конструкция кровли стала главным предметом спора между компанией «СКА Арена», которая по концессионному соглашению со Смольным намерена построить на месте СКК новую ледовую арену, и защитниками существующего здания. Ранее концессионер получил на руки экспертизу, авторы которой утверждают, что 6-миллиметровый слой стали, из которого изготовлена крыша, проржавел на 50% и местами истончился до 3,9 мм. Состояние кровли экспертиза назвала аварийным и альтернативы демонтажу не увидела. 


Противники демонтажа считают, что запаса прочности хватает, чтобы сохранить конструкцию. Ранее они подавали заявки на включение здания в список выявленных объектов культурного наследия. Однако КГИОП отказался рассматривать эти заявления до февраля.  

Незадолго до начала работ стало известно, как, предположительно, будет выглядеть новая арена. Архитектурное решение частично цитирует нынешний облик СКК, в основном это относится к вертикальным ребрам по периметру. 

Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире. Площадь всего объекта, согласно новому решению, составит порядка 167 тысяч квадратов, высота – 49 метров. Вместимость составит 21,5 тысячи человек во время хоккейных матчей, 23 тысячи – во время концертов. Основные трибуны расположат на втором, третьем и шестом этажах; четвертый и пятый отдадут под вип-ложи примерно на 1800 мест. 

Справка:

Концессионное соглашение на реконструкцию СКК Смольный подписал с компанией «СКА Арена», принадлежащей Игорю Забирану. Уже в проекте соглашения обозначалось, что концессионер может изменить внешний облик арены, высоту, этажность, объем и демонтировать несущие конструкции. Концессия заключается на 55 лет, в том числе инвестору предстоит обустроить общественное пространство вокруг. Обновленная арена должна быть готова к маю 2023 года. Вложения города — не более 50% стоимости проекта и не более 10 млрд рублей. Предполагается, что полная стоимость работ составит порядка 25 млрд.

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